SPECTACLE LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR Pont de Montvert Sud Mont Lozère

SPECTACLE LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR

Le camping Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Dans le cadre de la fête au Pont de Montvert, venez assister au spectacle » Les habits neufs de l’empereur » un conte pour le jeune public (dès 4 ans) .

Le camping Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

As part of the Pont de Montvert festival, come and see the show « Les habits neufs de l’empereur » (The Emperor’s New Clothes), a tale for young audiences (4 years and up).

German :

Im Rahmen des Festes in Le Pont de Montvert können Sie die Aufführung « Les habits neufs de l’empereur » (Die neuen Kleider des Kaisers), ein Märchen für das junge Publikum (ab 4 Jahren), besuchen.

Italiano :

Nell’ambito del festival Pont de Montvert, venite a vedere lo spettacolo « Les habits neufs de l’empereur » (I vestiti nuovi dell’imperatore), un racconto per il pubblico giovane (a partire dai 4 anni).

Espanol :

En el marco del festival Pont de Montvert, venga a ver el espectáculo « Les habits neufs de l’empereur » (Los hábitos nuevos del Emperador), un cuento para público infantil (a partir de 4 años).

