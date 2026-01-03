Spectacle Les herbes folles + À l’encre noire Espace arc en ciel Chalais Chalais

Spectacle Les herbes folles + À l’encre noire

Espace arc en ciel Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

2026-04-25

Laissez-vous aller avec Les herbes folles , la rencontre inédite pleine de poésie de la Gazelle, une guitare électrique, et le son acoustique de la guitare boisée de Goa Lupe.

+33 6 60 58 72 41

English : Spectacle Les herbes folles + À l’encre noire

Let yourself be carried away by Les herbes folles, the unique and poetic encounter between La Gazelle, an electric guitar, and the acoustic sound of Goa Lupe’s wooden guitar.

