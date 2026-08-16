Spectacle Les hirondelles rue de Lauzières Nieul-sur-Mer
samedi 3 octobre 2026 · rue de Lauzières · Nieul-sur-Mer
Informations pratiques
Nieul-sur-Mer
Spectacle Les hirondelles
rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Salle du Phare de Cordouan Nieul-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Les Hirondelles , théâtre musical et spectacle Solidaire au profit des Résidents de l’EHPAD.
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rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Salle du Phare de Cordouan Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesamisdjdg@gmail.com
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English :
Les Hirondelles, a musical theater production and charity performance to benefit the residents of the nursing home.
L’événement Spectacle Les hirondelles Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-16 par Nous La Rochelle
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