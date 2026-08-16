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AGENDA · Nieul-sur-Mer

Spectacle Les hirondelles rue de Lauzières Nieul-sur-Mer

samedi 3 octobre 2026 · rue de Lauzières · Nieul-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
rue de Lauzières
Adresse
Espace Michel Crépeau Salle du Phare de Cordouan
Ville
17137 Nieul-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Nieul-sur-Mer

Spectacle Les hirondelles

rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Salle du Phare de Cordouan Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Les Hirondelles , théâtre musical et spectacle Solidaire au profit des Résidents de l’EHPAD.
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rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Salle du Phare de Cordouan Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   lesamisdjdg@gmail.com

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English :

Les Hirondelles, a musical theater production and charity performance to benefit the residents of the nursing home.

L’événement Spectacle Les hirondelles Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-16 par Nous La Rochelle

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