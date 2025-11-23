Spectacle Les Histoiropithèques Musée de Valence Valence

Spectacle Les Histoiropithèques

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



Homo erectus et Homo habilis débarquent tout droit de la Préhistoire… en pleine ère moderne ! Déboussolés mais curieux, ils tentent tant bien que mal de s’adapter à ce drôle de monde.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Homo erectus and Homo habilis arrive straight from prehistory? in the middle of the modern age! Bewildered but curious, they do their best to adapt to this strange world.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.



Homo erectus und Homo habilis kommen aus der Vorgeschichte mitten ins moderne Zeitalter Sie sind verwirrt, aber neugierig und versuchen, sich so gut es geht an diese seltsame Welt anzupassen.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



L’Homo erectus e l’Homo habilis arrivano direttamente dalla preistoria, nel bel mezzo dell’era moderna! Sconcertati ma curiosi, cercano di adattarsi al meglio a questo strano mondo.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



El Homo erectus y el Homo habilis llegan directamente de la prehistoria… ¡en plena era moderna! Desconcertados pero curiosos, intentan adaptarse lo mejor posible a este extraño mundo.

L’événement Spectacle Les Histoiropithèques Valence a été mis à jour le 2025-10-13 par Valence Romans Tourisme