Spectacle : Les Histrioniques Université Sorbonne Nouvelle Paris jeudi 25 septembre 2025.

Elles sont six sur scène autrices, actrices, metteuses en scène, et, par-delà leurs singularités, indéfectiblement liées par leur engagement au sein du collectif #MeTooThéâtre, et par la vitalité de leur révolte. Elles ont de l’humour à revendre, l’envie d’en découdre avec l’impunité et la culture du viol et nous embarquent à vive allure dans la vie chahutée qu’implique l’engagement. Échanges sur messenger, reconstitution de scènes clés, elles tissent une fiction sur différents niveaux de réalité pour que la théâtralité déployée mette à nu un système de domination inacceptable. En utilisant les outils du théâtre et le pouvoir du jeu, elles renversent les choses.

Avertissement : ce spectacle comporte des mentions de violences sexistes et sexuelles.

Le jeudi 25 septembre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Théâtre de la Sorbonne NouvelleParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr