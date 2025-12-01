Spectacle Les Hypnotiseurs Hors limite 2.0 Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Les Hypnotiseurs Hors limite 2.0

Dimanche 21 décembre 2025 de 16h à 17h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Plongez dans l’univers de l’hypnose avec Les Hypnotiseurs ! Sommes-nous tous réceptifs à l’hypnose ? Dormons-nous réellement sous hypnose ? Les hypnotiseurs prennent-ils le contrôle de notre cerveau ?

Vous découvrirez tout ce qu’il est possible de faire grâce à l’hypnose dans une mise en scène mêlant pédagogie, humour, émotion et performances.

3 hypnotiseurs, 3 styles Xavier l’hypnotiseur star des réseaux sociaux (+ 2M de followers), Édouard le thérapeute et Sébastien, l’ange gardien.

En première mondiale, rencontrez l’Hologramme Hypnotiseur, vivez un arrêt du tabac sur scène, posez vos questions et levez vos doutes…

Osez tenter une expérience incroyable et repousser vos limites ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Dive into the world of hypnosis with Les Hypnotiseurs! Are we all receptive to hypnosis? Do we really sleep under hypnosis? Do hypnotists take control of our brains?

German :

Tauchen Sie mit Les Hypnotiseurs in die Welt der Hypnose ein! Sind wir alle für Hypnose empfänglich? Schlafen wir wirklich unter Hypnose? Übernehmen Hypnotiseure die Kontrolle über unser Gehirn?

Italiano :

Tuffatevi nel mondo dell’ipnosi con Les Hypnotiseurs! Siamo tutti ricettivi all’ipnosi? Dormiamo davvero sotto ipnosi? Gli ipnotisti prendono il controllo del nostro cervello?

Espanol :

¡Sumérjase en el mundo de la hipnosis con Les Hypnotiseurs! ¿Somos todos receptivos a la hipnosis? ¿Dormimos realmente bajo hipnosis? ¿Los hipnotizadores controlan nuestro cerebro?

