SPECTACLE LES IMPAVIDES BRETONS PAR LA CIE LA MANDALE Mèze

SPECTACLE LES IMPAVIDES BRETONS PAR LA CIE LA MANDALE Mèze mercredi 19 novembre 2025.

SPECTACLE LES IMPAVIDES BRETONS PAR LA CIE LA MANDALE

Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Théâtre de marionnettes à partir de 7 ans

Théâtre de marionnettes à partir de 7 ansMarionnettes Loïc, Erwan et Erwann | Interprètes Hugo Ker’Ouille, Sylvie Korrigan Placide, Marie de Plou NazelleLa Bretagne, terre de légende et de mystère, un air de cornemuse, des embruns sur le visage… Une douche qui fuit ? Une seule solution Les Impavides Bretons !Loïc, Erwan et Erwann nous plongent dans une trépidante série documentaire qui met en lumière le côté le plus sombre de nos logis les canalisations.Prêts à tout, les impavides bretons franchissent la peur de l’inconnu.Prêts à tout, les impavides bretons mettent les mains là où personne n’ose mettre les siennes.Prêts à tout, Les Impavides Bretons nous offrent une véritable immersion dans l’univers hostile et fascinant de la tuyauterie. .

Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie

English :

Puppet theater for ages 7 and up

German :

Puppentheater ab 7 Jahren

Italiano :

Teatro di marionette per bambini dai 7 anni in su

Espanol :

Teatro de marionetas para niños a partir de 7 años

L’événement SPECTACLE LES IMPAVIDES BRETONS PAR LA CIE LA MANDALE Mèze a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE