Spectacle : Les Impromptus, ombres et musique, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Spectacle : Les Impromptus, ombres et musique Jeudi 16 avril, 10h00 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T10:45:00+02:00

Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T10:45:00+02:00

Les artistes de la Mécanique du Fluide proposent un temps familial de découverte artistique, une rêverie musicale, où les notes du violoncelle s’entremêlent aux images du théâtre d’ombres. Un instant suspendu à partager entre enfants et parents, une exploration rêveuse des fonds marins, pour les 0-3 ans.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Un spectacle mêlant violoncelle et théâtre d’ombres proposé par la compagnie « La Mécanique du Fluide » dans le cadre du CLÉA (Contrat Local d’Éducation artistique).

La Mécanique du Fluide