Spectacle Les Impromptus, ombres et musique Tourcoing

Spectacle Les Impromptus, ombres et musique

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 16:30:00

fin : 2026-04-24 17:15:00

Date(s) :

2026-04-24

Les artistes de la Mécanique du Fluide proposent un temps familial de découverte artistique, une rêverie musicale, où les notes du violoncelle s’entremêlent aux images du théâtre d’ombres. Un instant suspendu à partager entre enfants et parents, une exploration rêveuse des fonds marins, ouverte à toutes et tous, à partir de 3 ans.

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

English :

The artists of Mécanique du Fluide offer a family moment of artistic discovery, a musical reverie where the notes of the cello intermingle with the images of shadow theater. A suspended moment to share with children and parents, a dreamy exploration of the seabed, open to all, ages 3 and up.

