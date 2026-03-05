SPECTACLE LES INSTANTANÉ.E.S LA COMÉDIE DU RIRE Montpellier

SPECTACLE LES INSTANTANÉ.E.S LA COMÉDIE DU RIRE

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 17.5 – 17.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Les Instantanés

Comédie du Rire 19 mars 2026(20h30)

Les Instantané.e.s reviennent avec leur nouvelle recette ! A part les histoires, les dialogues, les personnages, il ne manque que vous !

Les Instantanés proposent un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets du public.

Le public est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle. A chaque représentation deux comédiens vont se livrer à une expérience théâtrale unique.

Leur but ? Vous surprendre autant qu’ils se surprennent ! Vous en doutez ?

Une seule façon d’en avoir le coeur net revenir !

Infos pratiques

• Jeudi 19 mars 2026 à 20h30

• Tout public

• Tarifs À partir de 17,50 € sur billetreduc.com .

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Les Instantanés

Comédie du Rire ? March 19, 2026(8:30pm)

Les Instantané.e.s are back with their new recipe! Apart from the stories, dialogues and characters, the only thing missing is you!

Les Instantanés offer an entirely improvised show based on the audience’s suggestions.

