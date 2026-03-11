Spectacle LES INSTANTANES à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle LES INSTANTANES à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

2026-03-27 2026-03-28

Les Instantanés proposent un spectacle improvisé à partir des sujets du public. Le public est à la fois auteur et spectateur du spectacle.

L’apologie de l’instant

A chaque représentation deux comédiens vont se livrer à une expérience théâtrale unique. Leur but ? Vous surprendre autant qu’ils se surprennent ! Vous en doutez ? Une seule façon d’en avoir le coeur net revenir ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

