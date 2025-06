Spectacle Les jolis pas de danse font leur tour du monde Gabarret 27 juin 2025 20:30

Spectacle Les jolis pas de danse font leur tour du monde Salle de l’ancien cinéma Gabarret Landes

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Après une année de dur labeur, les élèves de l’école de danse sont prêts pour vous offrir un spectacle rempli de grâce et de finesse.

On réserve donc sa soirée pour applaudir chaleureusement nos jeunes talents !

Salle de l’ancien cinéma

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 19 43 23

English : Spectacle Les jolis pas de danse font leur tour du monde

After a year of hard work, the dance school’s students are ready to offer you a show filled with grace and finesse.

So save the evening for a hearty round of applause for our young talents!

German : Spectacle Les jolis pas de danse font leur tour du monde

Nach einem Jahr harter Arbeit sind die Schülerinnen und Schüler der Tanzschule bereit, Ihnen eine Show voller Anmut und Finesse zu bieten.

Man sollte sich also den Abend freihalten, um unseren jungen Talenten herzlich zu applaudieren!

Italiano :

Dopo un anno di duro lavoro, gli allievi della scuola di danza sono pronti a offrirvi uno spettacolo pieno di grazia e finezza.

Prenotate quindi la vostra serata per fare un grande applauso ai nostri giovani talenti!

Espanol : Spectacle Les jolis pas de danse font leur tour du monde

Tras un año de duro trabajo, los alumnos de la escuela de danza están listos para ofrecerle un espectáculo lleno de gracia y delicadeza.

Reserve su velada para aplaudir a nuestros jóvenes talentos

