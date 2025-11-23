SPECTACLE LES JOUETS DE NOËL SALLE DES FÊTES Grenade

SPECTACLE LES JOUETS DE NOËL

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade Haute-Garonne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

La Cie Pois de Senteur vous présente un conte riche en rebondissements autour d’une petite famille de jouets qui, pensant être délaissés par leur propriétaire, la jeune Lola, veulent retourner au pays du père Noël…

Le thème de la surconsommation est ici traité de façon très fine et laisse libre cours aux adultes d‘en parler en aval avec les enfants qui auront compris parfaitement le message à travers l’histoire qui leur est présentée.

L’idée de mettre en scène des jouets comme personnages principaux ainsi qu’une petite fille de leur âge ravira vos enfants, petits et grands. Programmation Municipale. Entrée libre et Gratuite. Tout public à partir de 2 ans. 0 .

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr

Cie Pois de Senteur presents a tale full of twists and turns revolving around a small family of toys who, thinking they have been abandoned by their owner, young Lola, want to return to Santa’s country…

Die Cie Pois de Senteur präsentiert Ihnen eine wendungsreiche Geschichte um eine kleine Spielzeugfamilie, die glaubt, von ihrer Besitzerin, der jungen Lola, vernachlässigt zu werden und ins Land des Weihnachtsmanns zurückkehren will…

La Cie Pois de Senteur presenta un racconto ricco di colpi di scena su una piccola famiglia di giocattoli che, credendosi abbandonati dalla loro proprietaria, la giovane Lola, vogliono tornare nella terra di Babbo Natale…

Cie Pois de Senteur presenta un cuento lleno de giros y sorpresas sobre una pequeña familia de juguetes que, creyéndose abandonados por su dueña, la joven Lola, quieren volver a la tierra de Papá Noel…

