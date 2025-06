Spectacle Les jours de la Commune Stainville 5 juillet 2025 20:00

Spectacle de l’atelier théâtre adultes de la Cie Azimuts.

A travers des personnages historiques et fictionnels, Les jours de la Commune de Bertolt Brecht nous plonge en 1871 dans la Commune de Paris, de ses débuts enchanteurs à sa fin tragique. Cette période insurrectionnelle où l’on construit et rêve la démocratie, la liberté et l’altruisme a été majeure dans l’Histoire, quoique extrêmement courte.

A partir de 8 ans. Gratuit.Tout public

Stainville 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 66 60 azimuts@cieazimuts.com

English :

Performance by the adult theater workshop of Cie Azimuts.

Through historical and fictional characters, Bertolt Brecht’s Les jours de la Commune plunges us into the Paris Commune of 1871, from its enchanting beginnings to its tragic end. This insurrectionary period, during which democracy, freedom and altruism were built and dreamt of, was a major event in history, albeit an extremely short one.

Ages 8 and up. Free admission.

German :

Aufführung des Theaterworkshops für Erwachsene der Cie Azimuts.

Mit historischen und fiktiven Figuren versetzt uns Bertolt Brechts Les jours de la Commune in das Jahr 1871, in die Zeit der Pariser Kommune, von ihren zauberhaften Anfängen bis zu ihrem tragischen Ende. Diese aufständische Periode, in der Demokratie, Freiheit und Altruismus aufgebaut und erträumt wurden, war in der Geschichte von großer Bedeutung, wenn auch extrem kurz.

Ab 8 Jahren. Kostenlos.

Italiano :

Spettacolo del laboratorio teatrale per adulti Cie Azimuts.

Attraverso personaggi storici e di fantasia, Les jours de la Commune di Bertolt Brecht ci immerge nella Comune di Parigi del 1871, dai suoi incantevoli inizi alla sua tragica fine. Questo periodo insurrezionale, durante il quale si costruì e si sognò la democrazia, la libertà e l’altruismo, fu un grande evento della storia, anche se estremamente breve.

A partire dagli 8 anni. Ingresso libero.

Espanol :

Actuación del taller de teatro para adultos Cie Azimuts.

A través de personajes históricos y ficticios, Les jours de la Commune de Bertolt Brecht nos sumerge en la Comuna de París de 1871, desde sus encantadores inicios hasta su trágico final. Este periodo insurreccional, durante el cual se construyeron y soñaron la democracia, la libertad y el altruismo, fue un acontecimiento importante de la historia, aunque extremadamente breve.

A partir de 8 años. Entrada gratuita.

