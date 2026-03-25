Spectacle Les Joyeux Petits Souliers Bar-sur-Aube
Spectacle Les Joyeux Petits Souliers Bar-sur-Aube mercredi 29 avril 2026.
Spectacle Les Joyeux Petits Souliers
Espace Davot Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
L’association culturelle à but humanitaire Champagne Ukraine organise la venue du ballet de jeunes danseurs ukrainiens Les Joyeux Petits Souliers.
Accompagnés par le groupe de sept chanteurs professionnels ORPHEUS, ces jeunes artistes proposeront un spectacle d’une qualité exceptionnelle permettant au public de mieux connaitre et appréhender la culture ukrainienne.
Les fonds recueillis lors du spectacle seront intégralement reversés à des actions humanitaires, aide à l’hôpital pédiatrique Tchernobyl de LVIV, à trois orphelinats, à une maison de retraite ainsi qu’aux familles de jeunes danseurs en grandes difficultés par le biais de parrainages.
La réussite de ce spectacle est essentielle pour la réussite de nos missions. 20 .
Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 00 64
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English :
L’événement Spectacle Les Joyeux Petits Souliers Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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