Spectacle Les joyeux petits souliers Salle Culturelle Breuil-Magné

Spectacle Les joyeux petits souliers

Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Spectacle de danses et de chants ukrainiens.

.

Salle Culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 40 67 communication@breuilmagne17.fr

English : Show: The Merry Little Shoes

Ukrainian dance and song show.

