Spectacle Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine et Orpheus BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges

Spectacle Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine et Orpheus

BEAUPRÉAU 1 rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Spectacle organisé par Anjou Lviv

Les Joyeux Petits Souliers présentent un spectacle de grande qualité, mélangeant danses traditionnelles et modernes. Ils sont accompagnés du chœur d’hommes Orpheus, qui sont 7 grandes voix d’Ukraine.

Les revenus de ces spectacles permettent de financer des actions humanitaires en Ukraine. Malgré la guerre dans leur pays, ils continuent à s’entraîner dans leur école de danse pour vous présenter un nouveau spectacle riche en émotions. .

BEAUPRÉAU 1 rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 70 66 76 61 presidence.anjoulviv@gmail.com

