Spectacle Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine et Orpheus BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges dimanche 23 novembre 2025.
BEAUPRÉAU 1 rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Spectacle organisé par Anjou Lviv
Les Joyeux Petits Souliers présentent un spectacle de grande qualité, mélangeant danses traditionnelles et modernes. Ils sont accompagnés du chœur d’hommes Orpheus, qui sont 7 grandes voix d’Ukraine.
Les revenus de ces spectacles permettent de financer des actions humanitaires en Ukraine. Malgré la guerre dans leur pays, ils continuent à s’entraîner dans leur école de danse pour vous présenter un nouveau spectacle riche en émotions. .
BEAUPRÉAU 1 rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 70 66 76 61 presidence.anjoulviv@gmail.com
Show organized by Anjou Lviv
Aufführung organisiert von Anjou Lviv
Spettacolo organizzato da Anjou Lviv
Espectáculo organizado por Anjou Lviv
