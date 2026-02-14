Spectacle Les joyeux petits souliers rue de Lauzières Nieul-sur-Mer
Spectacle Les joyeux petits souliers rue de Lauzières Nieul-sur-Mer dimanche 12 avril 2026.
Spectacle Les joyeux petits souliers
rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12
2026-04-12
L’association Charente-Maritime Ukraine, propose un spectacle de la troupe ukrainienne des Joyeux Petits Souliers.
rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 40 10 charentemaritime.ukraine@gmail.com
English :
The Charente-Maritime Ukraine association presents a show by the Ukrainian troupe Les Joyeux Petits Souliers.
L’événement Spectacle Les joyeux petits souliers Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-14 par Nous La Rochelle