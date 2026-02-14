Spectacle Les joyeux petits souliers rue de Lauzières Nieul-sur-Mer

Spectacle Les joyeux petits souliers

rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association Charente-Maritime Ukraine, propose un spectacle de la troupe ukrainienne des Joyeux Petits Souliers.

.

rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 40 10 charentemaritime.ukraine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Charente-Maritime Ukraine association presents a show by the Ukrainian troupe Les Joyeux Petits Souliers.

L’événement Spectacle Les joyeux petits souliers Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-14 par Nous La Rochelle