Spectacle Les Kamishibaïs de Coco Espace Mosaïque Chabeuil

Spectacle Les Kamishibaïs de Coco

Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26 14:30:00

Valentine crée des dessins, Alice raconte. Ensemble, elles inventent les kamishibaï de Coco, un théâtre ambulant mêlant images, mots et musique, pour offrir au public une expérience émotionnelle partagée, un Kyokan , où l’émotion collective prime.

Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

English :

Valentine creates drawings, Alice narrates. Together, they invent Coco’s kamishibai, a traveling theater combining images, words and music, to offer audiences a shared emotional experience, a Kyokan , where collective emotion takes precedence.

German :

Valentine kreiert Zeichnungen, Alice erzählt. Gemeinsam erfinden sie Cocos Kamishibai, ein wandelndes Theater, das Bilder, Worte und Musik miteinander verbindet, um dem Publikum ein gemeinsames emotionales Erlebnis zu bieten, ein Kyokan , bei dem die kollektive Emotion im Vordergrund steht.

Italiano :

Valentine crea disegni, Alice narra. Insieme, inventano il kamishibai di Coco, un teatro itinerante che combina immagini, parole e musica, per offrire al pubblico un’esperienza emotiva condivisa, un Kyokan , dove l’emozione collettiva è al centro della scena.

Espanol :

Valentine crea dibujos, Alice narra. Juntos inventan el kamishibai de Coco, un teatro ambulante que combina imágenes, palabras y música, para ofrecer al público una experiencia emocional compartida, un Kyokan , donde la emoción colectiva ocupa el primer plano.

