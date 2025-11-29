Spectacle Les Lutins de Noël Le Puy-en-Velay

Spectacle Les Lutins de Noël

A l’approche de Noël, venez découvrir le spectacle immersif Les Lutins de Noël proposé par la compagnie Soukha, dans le centre-ville du Puy-en-Velay, le samedi 20 décembre 2025 à 16h00 et 17h30.

In the run-up to Christmas, come and discover the immersive show Les Lutins de Noël by the Soukha company, in downtown Le Puy-en-Velay, on Saturday December 20, 2025 at 4:00 pm and 5:30 pm.

