Spectacle Les Lutins de Noël Le Puy-en-Velay
Spectacle Les Lutins de Noël Le Puy-en-Velay samedi 20 décembre 2025.
Spectacle Les Lutins de Noël
Centre-Ville du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
A l’approche de Noël, venez découvrir le spectacle immersif Les Lutins de Noël proposé par la compagnie Soukha, dans le centre-ville du Puy-en-Velay, le samedi 20 décembre 2025 à 16h00 et 17h30.
.
Centre-Ville du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40
English :
In the run-up to Christmas, come and discover the immersive show Les Lutins de Noël by the Soukha company, in downtown Le Puy-en-Velay, on Saturday December 20, 2025 at 4:00 pm and 5:30 pm.
L’événement Spectacle Les Lutins de Noël Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay