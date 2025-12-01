Spectacle Les lutins de Noël Mulhouse

Spectacle Les lutins de Noël Mulhouse mercredi 17 décembre 2025.

Spectacle Les lutins de Noël

Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17 17:30:00

Date(s) :
2025-12-17

Assistez à la déambulation de rue proposée par la Compagnie Carton.
Assistez à la déambulation de rue proposée par la Compagnie Carton. 0  .

Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58 

English :

Take part in a street performance by Compagnie Carton.

L’événement Spectacle Les lutins de Noël Mulhouse a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace