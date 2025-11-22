Spectacle Les lutins et la lune Centre La Porte des Îles Saint-Pair-sur-Mer

Spectacle Les lutins et la lune

Centre La Porte des Îles 106 Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22 17:45:00

2025-11-22

Par la compagnie Pitchounette

Spectacle musical pour enfants

Après avoir cassé la lune en jouant au ballon, Angèle et Cannelle, deux adorables petits lutins, partent pour un voyage autour du monde. Avec l’aide des enfants du public, ils vont à la recherche des morceaux de lune pour réparer leur bêtise…

Gratuit Tout public à partir de 3 ans Sur réservation au 02 33 90 41 22 ou mediatheque@saintpairsurmer.fr .

Centre La Porte des Îles 106 Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

Spectacle Les lutins et la lune

