Spectacle Les Matins de Piou Piou Riedisheim

Spectacle Les Matins de Piou Piou

6 rue du Maréchal Foch Riedisheim Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-04-08 16:00:00

fin : 2026-04-08 16:40:00

2026-04-08

Trois amis dorment paisiblement dans leur nid. Le petit matin pointe son nez au doux son de dame nature. Et pourtant, ce matin, Patou ne veut pas sortir ! Comment faire pour jouer tous ensemble ?

Piou Piou l’intrépide part à l’aventure…

Ce spectacle, par la Cie L’Oyseau Lyre, allie marionnettes, chant et musique instrumentale dans une poésie douce et feutrée.

A partir de 3 ans. Réservation en ligne obligatoire. .

6 rue du Maréchal Foch Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 65 74 94 bibliotheque@riedisheim.fr

