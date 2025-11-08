Spectacle Les matins de Piou-Piou

12 Rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08 11:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Un réveil tout en douceur pour les tout-petits avec ce spectacle tendre et poétique mêlant marionnettes, chansons et instruments. Une invitation joyeuse à l’amitié, signée par la Compagnie de L’Oyseau-Lyre.

Trois amis dorment paisiblement dans leur nid. Le petit matin pointe son nez au doux son de dame nature. Et pourtant, ce matin, Patou ne veut pas sortir ! Mais alors, comment faire pour jouer ensemble…?

Un spectacle qui allie marionnettes, musique chantée et instrumentale. Compagnie de L’Oyseau-Lyre.

Durée 30 minutes

Pour tout public à partir de 18 mois

Réservation obligatoire .

12 Rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 30 92 nefdesjouets@soultz68.fr

English :

A gentle wake-up call for toddlers with this tender, poetic show featuring puppets, songs and instruments. A joyful invitation to friendship from Compagnie de L?Oyseau-Lyre.

German :

Ein sanftes Erwachen für die Kleinsten mit diesem zärtlichen und poetischen Schauspiel, das Marionetten, Lieder und Instrumente miteinander verbindet. Eine fröhliche Einladung zur Freundschaft von der Compagnie de L’Oyseau-Lyre.

Italiano :

Un dolce risveglio per i più piccoli con questo tenero e poetico spettacolo che combina marionette, canzoni e strumenti. Un gioioso invito all’amicizia da parte della Compagnie de L’Oyseau-Lyre.

Espanol :

Un suave despertar para los más pequeños con este tierno y poético espectáculo que combina marionetas, canciones e instrumentos. Una alegre invitación a la amistad de la Compagnie de L’Oyseau-Lyre.

L’événement Spectacle Les matins de Piou-Piou Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller