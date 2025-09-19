Spectacle : « Les Médiévales de Belleperche – À l’abordage ! » Abbaye de Belleperche – Musée des arts de la table Cordes-Tolosannes

Spectacle : « Les Médiévales de Belleperche – À l’abordage ! » 19 – 21 septembre Abbaye de Belleperche – Musée des arts de la table Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

‍☠️ Des pirates à l’abbaye de Belleperche ! ⚔️

Cette année, contre toute attente, des pirates ont pris possession de l’abbaye de Belleperche !

Mais que font-ils si loin de Tortuga ? Que cherchent-ils à piller ? Et qu’en est-il de leur fameuse fraternité ?

Autant de questions… et autant de surprises pour petits et grands !

Spectacles, animations, combats, fauconnerie, théâtre, escrime ancienne…

Les « gentils » seront-ils vraiment ceux que vous croyez ?

Une occasion unique de découvrir un pan de l’Histoire qui a marqué notre civilisation, et de mieux comprendre ces hommes qui se voulaient… libres.

Rendez-vous les 20 et 21 septembre !

Avec les compagnies :

La Maisnie Hellequin, AFAG théâtre, Armutan, Cercle d’Escrime Ancienne de Marly-le-Roi, Lez Accros, Battle of Color et Fauconnerie Marche.

Marché artisanal, restauration sur place à midi, boissons et collations toute la journée.

Menus de la taverne et programme complet disponibles début septembre.

Organisation : APHV

Plus d’infos : www.histoire-vivante.org

Abbaye de Belleperche – Musée des arts de la table 121 route de Belleperche, 82700 Cordes-Tolosannes Cordes-Tolosannes 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 95 62 75 http://www.belleperche.fr Cette abbaye cistercienne fut fondée en 1143. Le cloître, le réfectoire et l'hôtellerie datent du XVIIIe siècle. L'ancien grenier de l'abbaye abrite depuis 2009, sur 500 m², le musée des arts de la table. Sur des tables dressées et dans de nombreuses vitrines, mille objets de faïence, de porcelaine, de verre, d'orfèvrerie, racontent l'histoire des objets utilisés depuis le Moyen Âge pour boire et manger. Les anciennes chambres d'hôtes restaurées accueillent la représentation permanente de la collection Valfré (théières de grès chinois du XVIe au XXe siècle et objets du thé européens). 60 km depuis Toulouse : RD 820 puis RD 813 à partir de Grisolles jusqu'à Saint-Porquier. À la sortie de Saint-Porquier, la direction de l'abbaye est indiquée. Depuis Montauban : direction Castelsarrasin. À La-Ville-Dieu-du-Temple, prendre direction Beaumont-de-Lomagne. Parking à proximité.

© Franc Bouché