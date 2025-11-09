Spectacle les méduses AGORA Metz

Spectacle les méduses

AGORA 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Les Méduses est un évènement organisé dans le cadre du 25 novembre, Journée pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Les Méduses puise sa force dans les témoignages de femmes recueillis lors d’ateliers participatifs dans le quartier de Metz La Patrotte, où chacune a pu partager son vécu ou ses observations autour des inégalités et des violences sexuelles. Chaque participante a choisi un objet personnel, symbole de son histoire, qui devient le centre du récit. Manipulé et filmé anonymement, cet objet donne vie à une narration sensible et engagée.

Par la Compagnie entre les actes et ses partenaires Cécile Rousset, illustratrice, et l’association Force Féministe, dans le cadre du festival Rencontres du théâtre de témoignage (RTT). Cet évènement fait partie du programme de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Sur inscription.Tout public

0 .

AGORA 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est entrelesactes@gmail.com

English :

Les Méduses is an event organized to mark November 25, the Day for the Elimination of Violence against Women.

Les Méduses draws its strength from the testimonies of women gathered during participatory workshops in the Metz La Patrotte neighborhood, where each was able to share her experiences or observations around sexual inequality and violence. Each participant chose a personal object, a symbol of her story, which became the focus of the narrative. Manipulated and filmed anonymously, this object gives life to a sensitive and committed narrative.

By the Compagnie entre les actes and its partners: illustrator Cécile Rousset and the Force Féministe association, as part of the Rencontres du théâtre de témoignage (RTT) festival. This event is part of the program for the International Day for the Elimination of Violence against Women.

Registration required.

German :

Les Méduses ist eine Veranstaltung im Rahmen des 25. Novembers, dem Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

Les Méduses schöpft seine Kraft aus den Aussagen von Frauen, die in partizipativen Workshops im Metzer Stadtteil La Patrotte gesammelt wurden, wo jede ihre Erfahrungen oder Beobachtungen rund um Ungleichheiten und sexuelle Gewalt mitteilen konnte. Jede Teilnehmerin wählte einen persönlichen Gegenstand als Symbol ihrer Geschichte, der zum Mittelpunkt der Erzählung wurde. Anonym manipuliert und gefilmt, erweckt dieser Gegenstand eine sensible und engagierte Erzählung zum Leben.

Von der Compagnie entre les actes und ihren Partnern: Cécile Rousset, Illustratorin, und dem Verein Force Féministe, im Rahmen des Festivals Rencontres du théâtre de témoignage (RTT). Diese Veranstaltung ist Teil des Programms zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Les Méduses è un evento organizzato nell’ambito del 25 novembre, Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Les Méduses trae la sua forza dalle testimonianze delle donne raccolte durante i laboratori partecipativi nel quartiere di Metz La Patrotte, dove hanno potuto condividere le loro esperienze e osservazioni sulla disuguaglianza e la violenza sessuale. Ogni partecipante ha scelto un oggetto personale, simbolo della sua storia, che è diventato il fulcro della narrazione. Manipolato e filmato in forma anonima, questo oggetto dà vita a una narrazione sensibile e impegnata.

A cura della Compagnie entre les actes e dei suoi partner: l’illustratrice Cécile Rousset e l’associazione Force Féministe, nell’ambito del festival Rencontres du théâtre de témoignage (RTT). Questo evento fa parte del programma della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

È richiesta la registrazione.

Espanol :

Les Méduses es un acto organizado con motivo del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Les Méduses extrae su fuerza de los testimonios de mujeres reunidos en talleres participativos en el barrio de Metz La Patrotte, donde pudieron compartir sus experiencias y observaciones sobre la desigualdad y la violencia sexuales. Cada participante eligió un objeto personal, símbolo de su historia, que se convirtió en el centro de la narración. Manipulado y filmado de forma anónima, este objeto da vida a una narración sensible y comprometida.

Por la Compagnie entre les actes y sus socios: la ilustradora Cécile Rousset y la asociación Force Féministe, en el marco del festival Rencontres du théâtre de témoignage (RTT). Este acto forma parte del programa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Inscripción obligatoria.

L’événement Spectacle les méduses Metz a été mis à jour le 2025-11-04 par AGENCE INSPIRE METZ