Spectacle Les mémoires d’une seigneure La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Les mémoires d’une seigneure

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Tout public

Danse

Les mémoires d’une seigneure Olivier Dubois

Neuf ans après Les Mémoires d’un seigneur, qui figurait la solitude d’un tyran déchu, Olivier Dubois en propose une version féminine. Une nouvelle vision du pouvoir incarnée par une danseuse et 40 interprètes amatrices. Assurément une pièce événement ! .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Les mémoires d’une seigneure

L’événement Spectacle Les mémoires d’une seigneure Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne