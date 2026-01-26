Spectacle Les mémoires d’une seigneure La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Spectacle Les mémoires d’une seigneure La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne mercredi 29 avril 2026.
Spectacle Les mémoires d’une seigneure
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Tout public
Danse
Les mémoires d’une seigneure Olivier Dubois
Neuf ans après Les Mémoires d’un seigneur, qui figurait la solitude d’un tyran déchu, Olivier Dubois en propose une version féminine. Une nouvelle vision du pouvoir incarnée par une danseuse et 40 interprètes amatrices. Assurément une pièce événement ! .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Les mémoires d’une seigneure
L’événement Spectacle Les mémoires d’une seigneure Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne