Spectacle Les Mem’papeur en globe-trotteurs Salle Caba’Retz Préfailles
Spectacle Les Mem’papeur en globe-trotteurs Salle Caba’Retz Préfailles dimanche 15 février 2026.
Spectacle Les Mem’papeur en globe-trotteurs
Salle Caba’Retz 1 Rue de Retz Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Un passeport pour le rire Les Mem’papeur font escale chez vous à Villeneuve-en-Retz
La compagnie Les Mem’papeur est de retour avec son nouveau spectacle de variétés, rires et chansons ! Préparez-vous pour un voyage exceptionnel autour du monde
Titre du Spectacle LES MEM’PAPEUR EN GLOBE TROTTEURS
Genre Spectacle de variétés (Chansons, sketchs, chorégraphies, humour)
Concept Un tour du monde humoristique et musical, avec la découverte de différents pays représentés en chansons, musiques et sketchs
Ce que vous allez voir Des tableaux colorés, des rires garantis, et des chorégraphies entraînantes
Compagnie Les Mem’papeur reconnue pour ses spectacles de qualité
Public Idéal pour tous les amateurs de spectacles festifs et intergénérationnels
Bon à savoir
Sur réservation auprès de Odette 06 20 57 83 22 ou Lydia 06 81 45 57 47
Placement libre donc il est conseillé d’arriver en avance
Stationnement gratuit sur place
Découvrez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .
Salle Caba’Retz 1 Rue de Retz Préfailles 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 24 83 11 mempapeur44@gmail.fr
English :
A passport to laughter: The Mem’papeur make a stopover in Villeneuve-en-Retz
German :
Ein Pass für das Lachen: Die Mem’papeur machen bei Ihnen in Villeneuve-en-Retz Station
Italiano :
Un passaporto per ridere: il Mem’papeur fa tappa a Villeneuve-en-Retz
Espanol :
Pasaporte a la risa: el Mem’papeur hace escala en Villeneuve-en-Retz
L’événement Spectacle Les Mem’papeur en globe-trotteurs Préfailles a été mis à jour le 2025-10-31 par I_OT Pornic