Spectacle Les Mem’papeur en globe-trotteurs Salle Caba’Retz Préfailles

Spectacle Les Mem’papeur en globe-trotteurs

Salle Caba’Retz 1 Rue de Retz Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Un passeport pour le rire Les Mem’papeur font escale chez vous à Villeneuve-en-Retz

La compagnie Les Mem’papeur est de retour avec son nouveau spectacle de variétés, rires et chansons ! Préparez-vous pour un voyage exceptionnel autour du monde

Titre du Spectacle LES MEM’PAPEUR EN GLOBE TROTTEURS

Genre Spectacle de variétés (Chansons, sketchs, chorégraphies, humour)

Concept Un tour du monde humoristique et musical, avec la découverte de différents pays représentés en chansons, musiques et sketchs

Ce que vous allez voir Des tableaux colorés, des rires garantis, et des chorégraphies entraînantes

Compagnie Les Mem’papeur reconnue pour ses spectacles de qualité

Public Idéal pour tous les amateurs de spectacles festifs et intergénérationnels

Bon à savoir

Sur réservation auprès de Odette 06 20 57 83 22 ou Lydia 06 81 45 57 47

Placement libre donc il est conseillé d’arriver en avance

Stationnement gratuit sur place

Découvrez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .

Salle Caba’Retz 1 Rue de Retz Préfailles 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 24 83 11 mempapeur44@gmail.fr

English :

A passport to laughter: The Mem’papeur make a stopover in Villeneuve-en-Retz

German :

Ein Pass für das Lachen: Die Mem’papeur machen bei Ihnen in Villeneuve-en-Retz Station

Italiano :

Un passaporto per ridere: il Mem’papeur fa tappa a Villeneuve-en-Retz

Espanol :

Pasaporte a la risa: el Mem’papeur hace escala en Villeneuve-en-Retz

L’événement Spectacle Les Mem’papeur en globe-trotteurs Préfailles a été mis à jour le 2025-10-31 par I_OT Pornic