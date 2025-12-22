Spectacle les Misérables Gare à Coulisses Eurre

Spectacle les Misérables

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Une plongée à la fois épique, burlesque et sensible de l’œuvre mythique de Victor Hugo. Cie l’Accord des On

Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com

English :

An epic, burlesque and sensitive plunge into Victor Hugo?s mythical work. Cie l?Accord des On

