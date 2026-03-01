Spectacle Les monologues de Georges Feydeau Théâtre Chez Colette Touques

Spectacle Les monologues de Georges Feydeau

Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 20:10:00

Date(s) :

2026-03-28

Après son succès aux Théâtrales de Villerville et la merveilleuse soirée Sacha Guitry , Lionel Fernandez revient avec ces monologues merveilleusement drôles de Georges Feydeau. Plaisir et rires garantis !

Les Monologues nous offrent une palette d’abrutis, de crétins, de malchanceux et d’irresponsables en tout genre. Pour eux, c’est sans appel. Feydeau les a définitivement condamnés et nous les livre en pâture, pour notre plus grand bonheur. Cette ronde de personnages loufoques nous entraine dans un tourbillon de bêtise et d’absurdités en tout genre, atteignant même les sommets d’un humour noir et grinçant que l’on ne connaissait pas à Feydeau au travers de ses pièces.

Ancêtres des grands One Man Show comiques, ce sont ces monologues qui permirent à Feydeau de se faire connaitre. Longtemps oubliés, c’est un réel bonheur de les remettre en lumière et de vous les faire découvrir.

A partir de 7 ans .

Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

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English : Spectacle Les monologues de Georges Feydeau

Following his success at the Théâtrales de Villerville and the wonderful Sacha Guitry evening, Lionel Fernandez returns with these wonderfully funny monologues by Georges Feydeau. Fun and laughter guaranteed!

L’événement Spectacle Les monologues de Georges Feydeau Touques a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SPL Deauville