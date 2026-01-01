Spectacle Les Murmures à l’Oreille Le Scénacle Besançon
Spectacle Les Murmures à l’Oreille Le Scénacle Besançon vendredi 30 janvier 2026.
Spectacle Les Murmures à l’Oreille
Le Scénacle 6 rue de La Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : – – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 10:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Spectacle Les Murmures à l’Oreille , mélange théâtre, danse et musique live
Durée : 1 heure (à partir de 5 ans)
Malédiction ! Los Flamencos ont disparu ! Tout le groupe ! Et le Flamenco avec! Enfermés dans une malle ! Comment sortir de là ?
Qu’à cela ne tienne ! Brume des Tropiques va s’en charger. Mais pour cela, il va lui falloir découvrir ce monde où une guitare peut parler, un châle danser et les mots rêver..
Un univers magique où la poésie du Flamenco se mêle à l’humour de personnages fantasques
Ce spectacle parle d’une renaissance, celle d’artistes qui ne pouvaient plus s’exprimer, celle du Flamenco que l’on avait enfermé dans des clichés et celle de l’espoir qui reprend après la perte d’un être cher….
Car qu’est ce que l’artiste flamenco ? Celui qui danse la vie pour en oublier ses souffrances, celui qui s’en moque pour mieux la défier, celui qui a dans la tête l’imagination et la poésie pour jouer des mots et des rythmes…
Ecriture et mise en scène : Laurence Marion-Diaz
Chorégraphies : Albane Mathieu-Fuster
Distribution : Magalie Journot, Sidney Balsalobre, Albane Mathieu-Fuster, Laurence Marion-Diaz
Jauge limitée (100 places) Pas de réservations
Pour les moins de 21 ans, il est possible d’utiliser son crédit Pass Culture pour payer le spectacle en allant sur notre offre dans l’application.
Autre spectacle : De la Poussière et des Etoiles le 30 janvier 2026 à 20h également au Scénacle
2 représentations scolaires aussi à 10h et à 14h30. Nous contacter ! .
Le Scénacle 6 rue de La Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 40 89 79 cieduendeflamenco@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Les Murmures à l’Oreille
L’événement Spectacle Les Murmures à l’Oreille Besançon a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON