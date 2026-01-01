Spectacle Les Murmures à l’Oreille Le Scénacle Besançon

Spectacle Les Murmures à l’Oreille

Le Scénacle 6 rue de La Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 10:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Spectacle Les Murmures à l’Oreille , mélange théâtre, danse et musique live

Durée : 1 heure (à partir de 5 ans)

Malédiction ! Los Flamencos ont disparu ! Tout le groupe ! Et le Flamenco avec! Enfermés dans une malle ! Comment sortir de là ?

Qu’à cela ne tienne ! Brume des Tropiques va s’en charger. Mais pour cela, il va lui falloir découvrir ce monde où une guitare peut parler, un châle danser et les mots rêver..

Un univers magique où la poésie du Flamenco se mêle à l’humour de personnages fantasques

Ce spectacle parle d’une renaissance, celle d’artistes qui ne pouvaient plus s’exprimer, celle du Flamenco que l’on avait enfermé dans des clichés et celle de l’espoir qui reprend après la perte d’un être cher….

Car qu’est ce que l’artiste flamenco ? Celui qui danse la vie pour en oublier ses souffrances, celui qui s’en moque pour mieux la défier, celui qui a dans la tête l’imagination et la poésie pour jouer des mots et des rythmes…

Ecriture et mise en scène : Laurence Marion-Diaz

Chorégraphies : Albane Mathieu-Fuster

Distribution : Magalie Journot, Sidney Balsalobre, Albane Mathieu-Fuster, Laurence Marion-Diaz

Jauge limitée (100 places) Pas de réservations

Pour les moins de 21 ans, il est possible d’utiliser son crédit Pass Culture pour payer le spectacle en allant sur notre offre dans l’application.

Autre spectacle : De la Poussière et des Etoiles le 30 janvier 2026 à 20h également au Scénacle

2 représentations scolaires aussi à 10h et à 14h30. Nous contacter ! .

Le Scénacle 6 rue de La Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 40 89 79 cieduendeflamenco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Les Murmures à l’Oreille

L’événement Spectacle Les Murmures à l’Oreille Besançon a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON