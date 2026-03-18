Spectacle Les Murs de la Compagnie Poé Marcilhac Saint-Paulien
Spectacle Les Murs de la Compagnie Poé Marcilhac Saint-Paulien samedi 11 avril 2026.
Spectacle Les Murs de la Compagnie Poé
Marcilhac Chateau de la Rochelambert Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Représentation du spectacle danse et voix Les Murs , produit par la Compagnie Poé. Poésie vivante où danse et voix viennent prendre l’espace… celui qui reste… entre les murs.
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Marcilhac Chateau de la Rochelambert Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 19 01 contact@chateau-de-la-rochelambert.com
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English :
Performance of the dance and voice show Les Murs , produced by Compagnie Poé. Lively poetry where dance and voice take over the space… that which remains… between the walls.
L’événement Spectacle Les Murs de la Compagnie Poé Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay