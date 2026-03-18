Spectacle Les Murs de la Compagnie Poé Marcilhac Saint-Paulien

Spectacle Les Murs de la Compagnie Poé

Marcilhac Chateau de la Rochelambert Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Représentation du spectacle danse et voix Les Murs , produit par la Compagnie Poé. Poésie vivante où danse et voix viennent prendre l’espace… celui qui reste… entre les murs.

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Marcilhac Chateau de la Rochelambert Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 19 01 contact@chateau-de-la-rochelambert.com

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English :

Performance of the dance and voice show Les Murs , produced by Compagnie Poé. Lively poetry where dance and voice take over the space… that which remains… between the walls.

L’événement Spectacle Les Murs de la Compagnie Poé Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay