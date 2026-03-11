Spectacle Les murs Saint-Paulien
Spectacle Les murs Saint-Paulien samedi 11 avril 2026.
Spectacle Les murs
Château de la Rochelambert Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez découvrir Les murs par la Cie Poé.
Les Murs , est un projet où danse et voix viennent prendre l’espace … celui qui reste… entre les murs.
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Château de la Rochelambert Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes gam.portesdauvergne@gmail.com
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English :
Come and discover Les Murs by Cie Poé.
Les Murs (The Walls) is a project in which dance and voice take up the space the space that remains between the walls.
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L’événement Spectacle Les murs Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay