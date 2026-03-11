Spectacle Les murs

Château de la Rochelambert Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir Les murs par la Cie Poé.

Les Murs , est un projet où danse et voix viennent prendre l’espace … celui qui reste… entre les murs.





​

.

Château de la Rochelambert Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes gam.portesdauvergne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover Les Murs by Cie Poé.

Les Murs (The Walls) is a project in which dance and voice take up the space the space that remains between the walls.





?

L’événement Spectacle Les murs Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay