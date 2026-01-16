Spectacle Les mystères du sel Porte de France Marsal

Spectacle Les mystères du sel

Nouvel épisode de Kosmos Science Power Le Pouvoir de la Science , votre émission de vulgarisation scientifique préférée, animée par le célébrissime Pr. Boris Bouldanof et Brigitte Deterrain, sa doctorante de choc !

Vos deux chercheurs préférés s’attaquent au sel cette substance si commune et si étrange qui se cache un peu partout, dans, et autour de nous. Ces deux-là sont bien décidés à y mettre leur grain de … folie !

Le Professeur tentera ou pas de répondre à quelques-unes de ces questions fondamentales :

Qui a laissé tomber la salière dans la mer ?

Quels sont les super pouvoirs cachés de ce cristal ionique alcalino-halogène ?

Les dinosaures mangeaient-ils trop salés ?

Le saumoduc est-il le chef des saumons ?

Une frite sans sel est-elle une frite ?

Quel rapport entre une momie, une morue, une choucroute et une route en hiver ?

Quel lien entre ma fenêtre PVC, mon dentifrice et l’eau de la piscine ?

Pourquoi ça flotte ?

Mais d’où vient donc cette baleine ?

…

Spectacle humoristique scientifique crée en 2019 avec le soutien de l’Université de Lorraine et l’Escale des Sciences.Tout public

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

English :

New episode of Kosmos Science Power? Le Pouvoir de la Science , your favorite science popularization show, hosted by the famous Prof. Boris Bouldanof and Brigitte Deterrain, his crack doctoral student!

Your two favorite researchers take on salt: that common yet strange substance that lurks everywhere, in and around us. And these two are determined to get in on the act!

The Professor will try or not to answer some of these fundamental questions:

Who dropped the salt shaker in the sea?

What are the hidden superpowers of this alkaline-halogen ionic crystal?

Did dinosaurs eat too much salt?

Is the salmon pipeline the boss of salmon?

Is a French fry without salt a French fry?

What do mummies, cod, sauerkraut and winter roads have to do with each other?

What’s the connection between my PVC window, my toothpaste and the water in my swimming pool?

Why does it float?

Where did the whale come from?

?

Scientific comedy show created in 2019 with the support of the Université de Lorraine and Escale des Sciences.

