Spectacle Les mystères du système solaire

Ferrette

Mercredi 2025-10-22 14:30:00

2025-10-22 15:30:00

2025-10-22

Laissez-vous entrainer dans ce spectacle et par COLLAPS’ART, compagnie Lorraine. Réservation au 03 89 40 29 39

Animation proposée dans le cadre de « Festival Rhénan de la science » et de la Fête de la Science.

Spectacle humoristique Tout public à partir de 6 ans

Laissez-vous entrainer dans ce spectacle et par COLLAPS’ART, compagnie Lorraine spécialisée dans les spectacles clownesques à thèmes scientifiques !

« L’illustrissime Professeur Boris Bouldanof et Anne-Lyse Petitpré vous emmènent cette fois dans un voyage à travers le Système Solaire. Vous saurez tout sur les mystérieuse planètes voisines de la Terre et vous vous sentirez vraiment tout petit. Des effets spéciaux 3D époustouflants, des maquettes éloquentes, un rythme d’enfer, de l’action, du suspense, des scènes torrides, pour cet épisode à couper le souffle et à glacer le sang ! Mais c’est normal puisque vous traverserez le Système Solaire… Accrochez vos ceintures ! Décollage imminent ! »

Durée 50 min .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

English :

Let yourself be carried away by this show and by COLLAPS’ART, compagnie Lorraine. Reservations: 03 89 40 29 39

German :

Lassen Sie sich von dieser Show und von COLLAPS’ART, einer Kompanie aus Lothringen, mitreißen. Reservierung unter 03 89 40 29 39

Italiano :

Lasciatevi trasportare da questo spettacolo e da COLLAPS’ART, una compagnia lorenese. Prenotazioni al numero 03 89 40 29 39

Espanol :

Déjese llevar por este espectáculo y por COLLAPS’ART, una compañía de Lorraine. Reservas en el 03 89 40 29 39

