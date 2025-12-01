Spectacle les nouvelles aventures de Guignol et Pinocchio MJC Jacques Prévert Lunéville

Spectacle les nouvelles aventures de Guignol et Pinocchio

MJC Jacques Prévert 1 rue Maurice Cosson Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Spectacle proposé par la MJC.

Venez découvrir les nouvelles aventures de Guignol et Pinocchio à la MJC Jacques Prévert de Lunéville.

Présence du Père Noël sur place dès 14h.

Début du spectacle 15h. Possibilité d’acheter du popcorn sur place.

Renseignements et informations part téléphone. Prix enfant 5 euros.Tout public

+33 6 62 39 94 61

English :

Show presented by the MJC.

Come and discover the new adventures of Guignol and Pinocchio at the MJC Jacques Prévert in Lunéville.

Santa Claus will be on hand from 2pm.

Show starts at 3pm. Popcorn available on site.

Information by phone. Children 5 euros.

