Spectacle Les nuits (du Magic) CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Spectacle Les nuits (du Magic)

Du jeudi 11 au vendredi 12 décembre 2025 à partir de 20h.

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 15h et à partir de 20h.

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 16h. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 27 – 27 – 72 EUR

Début : 2025-12-11 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-11 2025-12-13 2025-12-14

Vivez une soirée où acrobaties aériennes, équilibre et autres disciplines circassiennes se mêlent dans un spectacle festif, mis en piste par Amélie Kourim.Familles

Une expérience de cirque vivante & conviviale. Découvertes circassiennes Ambiance de fêtes Sortie en famille



Sous le dôme du Magic Mirrors, la soirée fait dialoguer poésie, virtuosité et proximité avec le public. Chaque numéro a sa couleur, équilibre, aérien, pour une écriture qui place l’artiste au plus près des spectateurs. Le format de 1h15 est idéal pour partager la magie des fêtes en famille.

Mise en piste, Amélie Kourim



Formée à l’Académie Fratellini, Amélie Kourim tisse la dramaturgie de la soirée et relie les univers des artistes avec précision et élégance. Elle présentera également un numéro aérien, une parenthèse suspendue qui incarne l’esprit des Nuits [du Magic].



Spectacle seul ou avec option dîner spectacle au plus près de la piste. Tout public, conseillé à partir de 6 ans. Durée 1h15 sans entracte .

English :

Experience an evening of aerial acrobatics, balance and other circus disciplines in a festive show directed by Amélie Kourim.

German :

Erleben Sie einen Abend, an dem Luftakrobatik, Balance und andere zirzensische Disziplinen in einer festlichen Show verschmelzen, die von Amélie Kourim in Szene gesetzt wird.

Italiano :

Godetevi una serata di acrobazie aeree, equilibrismi e altre discipline circensi in uno spettacolo festoso diretto da Amélie Kourim.

Espanol :

Disfrute de una velada de acrobacias aéreas, equilibrios y otras disciplinas circenses en un espectáculo festivo dirigido por Amélie Kourim.

