Spectacle Les oiseaux de Baba-Yaga Beauce la Romaine

Spectacle Les oiseaux de Baba-Yaga

1 Place du Souvenir Beauce la Romaine Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29 11:40:00

Spectacle organisé pendant le Salon du Livre Jeunesse

Les oiseaux de Baba-Yaga, par la Compagnie Slavicarib. Malheur ! Les oies-cygnes de Baba-Yaga emportent le petit frère de Maroussia. On plonge avec elle dans la forêt slave pour le retrouver. Avec sa guitare, Magda Lena Gorska emmène les petits dans l’univers de son enfance et imprègne sa narration de comptines ukrainiennes et polonaises.

Spectacle de 40 minutes, pour les enfants à partir de 3 ans .

