Spectacle Les Onomatopeurs Théâtre La Poivrière Saint-Astier

“Les Onomatopeurs”, Fred et Jérôme, les deux compères qui nous ont tant fait rigoler en 2025 reviennent en 2026 avec un spectacle drôle et musical surprenant.

20h30, théâtre La Poivrière.

10 € personne.

Réservation par SMS.

La Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

Théâtre La Poivrière 2 passage du Marché Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 54 61

English : Spectacle Les Onomatopeurs

les Onomatopeurs, Fred and Jérôme, the two friends who made us laugh so much in 2025, are back in 2026 with a surprisingly funny and musical show.

8:30pm, Théâtre La Poivrière.

10 ? person.

Reservations by SMS.

La Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

