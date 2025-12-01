Spectacle « Les Parenthèses circassiennes » Savigny-sous-Mâlain

Spectacle « Les Parenthèses circassiennes » Savigny-sous-Mâlain samedi 13 décembre 2025.

Espace de Rencontres et de loisirs Guy Voisine Savigny-sous-Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Par la Compagnie Manie. Ici, le cirque et la musique se renvoient la balle pour un spectacle alliant performance et poésie. Une parenthèse, comme une suspension dans le temps, pour se laisser porter par l’audace et l’agilité des artistes de la compagnie Manie qui nous invitent à une représentation intense servie avec élégance.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Espace de Rencontres et de loisirs Guy Voisine Savigny-sous-Mâlain 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté mairie.savignysousmalain@orange.fr

