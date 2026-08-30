Spectacle Les pas perdus et autres traversées de La Compagnie Farrago (Brest) Théâtre de la Nuit de Noces Lannilis

samedi 13 mars 2027 · Théâtre de la Nuit de Noces · Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Spectacle Les pas perdus et autres traversées de La Compagnie Farrago (Brest)

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:30:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Rendez-vous dans Les pas perdus et autres traversées !

Dans une salle des pas perdus, agents d’accueil, agents de sécurité, techniciens de maintenance et chef de gare terminent leur journée. Alors que la gare s’apprête à fermer, ces employés vont former, à eux tous, une véritable troupe de théâtre.

La Compagnie Farrago (Brest) nous livre des fragments de vie drôles, facétieux et parfois surréalistes, racontés dans un hall de gare. .

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Les pas perdus et autres traversées de La Compagnie Farrago (Brest) Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS