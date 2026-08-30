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Spectacle Les pas perdus et autres traversées de La Compagnie Farrago (Brest) Théâtre de la Nuit de Noces Lannilis

samedi 13 mars 2027 · Théâtre de la Nuit de Noces · Lannilis

Informations pratiques

Début
samedi 13 mars 2027
Fin
samedi 13 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de la Nuit de Noces
Adresse
Espace la Poutroie
Ville
29870 Lannilis
Département
Finistère
Tarif

Lannilis

Spectacle Les pas perdus et autres traversées de La Compagnie Farrago (Brest)

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:30:00
fin : 2027-03-13

Date(s) :
2027-03-13

Rendez-vous dans Les pas perdus et autres traversées !

Dans une salle des pas perdus, agents d’accueil, agents de sécurité, techniciens de maintenance et chef de gare terminent leur journée. Alors que la gare s’apprête à fermer, ces employés vont former, à eux tous, une véritable troupe de théâtre.
La Compagnie Farrago (Brest) nous livre des fragments de vie drôles, facétieux et parfois surréalistes, racontés dans un hall de gare.   .

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98 

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English :

L’événement Spectacle Les pas perdus et autres traversées de La Compagnie Farrago (Brest) Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS

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