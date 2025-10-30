Spectacle Les passeurs d’histoires avenue du Bois Vert Fouras
Spectacle Les passeurs d’histoires
avenue du Bois Vert Les Salons du Parc Fouras Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-30 18:30:00
fin : 2025-10-30 19:15:00
2025-10-30
Spectacle jeune public.
avenue du Bois Vert Les Salons du Parc Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
English : Show: Storytellers
Show for young audiences.
German : Theaterstück: Die Geschichtenerzähler
Vorstellung für junges Publikum.
Italiano :
Spettacolo per un pubblico giovane.
Espanol :
Espectáculo para público joven.
