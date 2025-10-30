Spectacle Les passeurs d’histoires avenue du Bois Vert Fouras

Spectacle Les passeurs d’histoires

avenue du Bois Vert Les Salons du Parc Fouras Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-30 18:30:00

fin : 2025-10-30 19:15:00

2025-10-30

Spectacle jeune public.

avenue du Bois Vert Les Salons du Parc Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

English : Show: Storytellers

Show for young audiences.

German : Theaterstück: Die Geschichtenerzähler

Vorstellung für junges Publikum.

Italiano :

Spettacolo per un pubblico giovane.

Espanol :

Espectáculo para público joven.

