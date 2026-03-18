Spectacle Les Pastoureaux de la Valoine

Salle des fêtes Saint-Cyr-les-Champagnes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Les Pastoureaux de la Valoine, groupe d’Arts et Traditions Populaires du Limousin, vous

invitent à un voyage vivant au cœur du Limousin d’autrefois. Attaché à la valorisation des

traditions populaires à travers la danse, la musique, le costume et les scènes de vie vécues, le groupe propose un spectacle authentique et chaleureux, ancré dans la mémoire collective limousine. .

Salle des fêtes Saint-Cyr-les-Champagnes 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 05 67 73 laformeronde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Les Pastoureaux de la Valoine

L’événement Spectacle Les Pastoureaux de la Valoine Saint-Cyr-les-Champagnes a été mis à jour le 2026-03-12 par Isle-Auvézère