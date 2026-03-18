Spectacle Les Pastoureaux de la Valoine Saint-Cyr-les-Champagnes
Spectacle Les Pastoureaux de la Valoine Saint-Cyr-les-Champagnes dimanche 19 avril 2026.
Spectacle Les Pastoureaux de la Valoine
Salle des fêtes Saint-Cyr-les-Champagnes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Les Pastoureaux de la Valoine, groupe d’Arts et Traditions Populaires du Limousin, vous
invitent à un voyage vivant au cœur du Limousin d’autrefois. Attaché à la valorisation des
traditions populaires à travers la danse, la musique, le costume et les scènes de vie vécues, le groupe propose un spectacle authentique et chaleureux, ancré dans la mémoire collective limousine. .
Salle des fêtes Saint-Cyr-les-Champagnes 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 05 67 73 laformeronde@gmail.com
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English : Spectacle Les Pastoureaux de la Valoine
L’événement Spectacle Les Pastoureaux de la Valoine Saint-Cyr-les-Champagnes a été mis à jour le 2026-03-12 par Isle-Auvézère