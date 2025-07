Spectacle Les Pastourelles de Campan Salle Yvonne Arène Cuillé Campan

2025-08-05 21:00:00

2025-08-05

Les Pastourelles vont, en plusieurs tableaux, vous conter la vie des bergers de la vallée du Haut Adour aux siècles derniers. Langue bigourdane, chants, danses, musiques, costumes et coutumes de la vallée de Campan évoqueront la vie quotidienne d’une famille et de ses voisins avec leurs occupations, leurs fêtes, leurs bonheurs comme leurs peines.

Réservation conseillée .

Salle Yvonne Arène Cuillé CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie

English:

In a series of tableaux, Les Pastourelles will recount the life of shepherds in the Haut Adour valley over the last few centuries. The Bigourdan language, songs, dances, music, costumes and customs of the Campan valley will evoke the daily life of a family and its neighbors, with their occupations, their celebrations, their joys and their sorrows.

German:

Die Pastourelles werden Ihnen in mehreren Bildern das Leben der Hirten im Tal des Haut Adour in den letzten Jahrhunderten erzählen. Die Sprache Bigourdan, Lieder, Tänze, Musik, Kostüme und Bräuche aus dem Tal von Campan werden das tägliche Leben einer Familie und ihrer Nachbarn mit ihren Beschäftigungen, ihren Festen, ihrem Glück und ihrem Kummer heraufbeschwören.

Italiano:

In una serie di tableaux, Les Pastourelles racconteranno la vita dei pastori nella valle dell’Haut Adour negli ultimi secoli. La lingua bigourdan, i canti, le danze, la musica, i costumi e le usanze della valle del Campan evocheranno la vita quotidiana di una famiglia e dei suoi vicini, con le loro occupazioni, le loro feste, le loro gioie e i loro dolori.

Espanol:

En una serie de cuadros, Les Pastourelles narrarán la vida de los pastores del valle del Haut Adour durante los últimos siglos. La lengua de Bigourdan, las canciones, las danzas, la música, los trajes y las costumbres del valle de Campan evocarán la vida cotidiana de una familia y sus vecinos, con sus ocupaciones, sus celebraciones, sus alegrías y sus penas.

