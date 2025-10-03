Spectacle « Les Petites Choses » Aouste-sur-Sye
Spectacle « Les Petites Choses » Aouste-sur-Sye vendredi 3 octobre 2025.
Spectacle « Les Petites Choses »
10 rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-10-03 16:30:00
fin : 2025-10-03 18:15:00
Début : 2025-10-03 16:30:00
fin : 2025-10-03 18:15:00
Date(s) :
2025-10-03
Un joli spectacle de textes, danse et enregistrements audio qui nous est proposé par la compagnie Archipel 427.
10 rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 contact@mjcninichaize.org
English :
A lovely show of text, dance and audio recordings brought to us by the Archipel 427 company.
German :
Eine schöne Aufführung mit Texten, Tanz und Audioaufnahmen, die uns von der Kompanie Archipel 427 dargeboten wird.
Italiano :
Archipel 427 ci propone un delizioso mix di testi, danza e registrazioni audio.
Espanol :
Archipel 427 nos trae una deliciosa mezcla de texto, danza y grabaciones sonoras.
L’événement Spectacle « Les Petites Choses » Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme