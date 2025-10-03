Spectacle « Les Petites Choses » Aouste-sur-Sye

Spectacle « Les Petites Choses » Aouste-sur-Sye vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle « Les Petites Choses »

10 rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2025-10-03 16:30:00

fin : 2025-10-03 18:15:00

2025-10-03

Un joli spectacle de textes, danse et enregistrements audio qui nous est proposé par la compagnie Archipel 427.

10 rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 contact@mjcninichaize.org

A lovely show of text, dance and audio recordings brought to us by the Archipel 427 company.

Eine schöne Aufführung mit Texten, Tanz und Audioaufnahmen, die uns von der Kompanie Archipel 427 dargeboten wird.

Archipel 427 ci propone un delizioso mix di testi, danza e registrazioni audio.

Archipel 427 nos trae una deliciosa mezcla de texto, danza y grabaciones sonoras.

