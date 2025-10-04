Spectacle Les Petites Choses Place de la Lève Bourdeaux
Spectacle Les Petites Choses Place de la Lève Bourdeaux samedi 4 octobre 2025.
Spectacle Les Petites Choses
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme
Début : 2025-10-04 17:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
Spectacle Les Petites Choses par la compagnie Archipel 427
Samedi 4 octobre de 17h à 18h à la Médiathèque puis dans la cour de l’école Louis Faucon
Théâtre documentaire tout public.
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
English :
Les Petites Choses show by the Archipel 427 company
Saturday October 4, 5-6pm at the Médiathèque, then in the courtyard of the Louis Faucon school
Documentary theater for all audiences.
German :
Theaterstück Les Petites Choses von der Kompanie Archipel 427
Samstag, 4. Oktober von 17 bis 18 Uhr in der Mediathek und anschließend im Hof der Schule Louis Faucon
Dokumentartheater für alle Zuschauer.
Italiano :
Spettacolo Les Petites Choses della compagnia Archipel 427
Sabato 4 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 alla Médiathèque, poi nel cortile della scuola Louis Faucon
Teatro documentario per tutti i pubblici.
Espanol :
Espectáculo Les Petites Choses de la compañía Archipel 427
Sábado 4 de octubre de 17:00 a 18:00 h en la Médiathèque, después en el patio de la escuela Louis Faucon
Teatro documental para todos los públicos.
