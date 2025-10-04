Spectacle Les Petites Choses Place de la Lève Bourdeaux

Spectacle Les Petites Choses

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

Spectacle Les Petites Choses par la compagnie Archipel 427

Samedi 4 octobre de 17h à 18h à la Médiathèque puis dans la cour de l’école Louis Faucon

Théâtre documentaire tout public.

.

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

English :

Les Petites Choses show by the Archipel 427 company

Saturday October 4, 5-6pm at the Médiathèque, then in the courtyard of the Louis Faucon school

Documentary theater for all audiences.

German :

Theaterstück Les Petites Choses von der Kompanie Archipel 427

Samstag, 4. Oktober von 17 bis 18 Uhr in der Mediathek und anschließend im Hof der Schule Louis Faucon

Dokumentartheater für alle Zuschauer.

Italiano :

Spettacolo Les Petites Choses della compagnia Archipel 427

Sabato 4 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 alla Médiathèque, poi nel cortile della scuola Louis Faucon

Teatro documentario per tutti i pubblici.

Espanol :

Espectáculo Les Petites Choses de la compañía Archipel 427

Sábado 4 de octubre de 17:00 a 18:00 h en la Médiathèque, después en el patio de la escuela Louis Faucon

Teatro documental para todos los públicos.

