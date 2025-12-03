Spectacle Les petites lumières du ciel Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

Spectacle Les petites lumières du ciel

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2025-12-03 10:15:00

fin : 2025-12-03 10:15:00

2025-12-03

Spectacle de théâtre immersif petite enfance, pour les enfants de moins de 3 ans. Avez-vous déjà rêvé de toucher une étoile, de voir votre ombre se refléter

sur la lune ou de tenir dans vos mains les couleurs d’une aurore boréale ?

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Immersive early childhood theater show for children under 3. Have you ever dreamed of touching a star, seeing your shadow reflected

on the moon, or holding the colors of the northern lights in your hands?

German :

Immersive Theateraufführung für Kinder unter 3 Jahren. Haben Sie schon einmal davon geträumt, einen Stern zu berühren, Ihren Schatten in einem Mondlicht zu sehen?

auf dem Mond zu sehen oder die Farben des Nordlichts in den Händen zu halten?

Italiano :

Spettacolo di teatro immersivo per la prima infanzia per bambini sotto i 3 anni. Avete mai sognato di toccare una stella, di vedere la vostra ombra riflessa sulla luna o di tenere tra le mani i colori dell’aurora boreale?

sulla luna o di tenere tra le mani i colori dell’aurora boreale?

Espanol :

Espectáculo de teatro de inmersión para niños menores de 3 años. ¿Has soñado alguna vez con tocar una estrella, ver tu sombra reflejada en la luna o tener en tus manos los colores de la aurora boreal?

¿has soñado alguna vez con tocar una estrella, ver tu sombra reflejada en la luna o tener en tus manos los colores de la aurora boreal?

