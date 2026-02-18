SPECTACLE LES PETITES SCÈNES LA GUIA FEMINISTA Elne

SPECTACLE LES PETITES SCÈNES LA GUIA FEMINISTA

3 Rue du Docteur Charles Bolte Elne Pyrénées-Orientales

2026-04-22 18:00:00

fin : 2026-04-22

2026-04-22

Spectacle de la compagnie Encima qui aborde le féminisme en déconstruisant stéréotypes et violences de genre, inspiré de La meva primera guia feminista.

A partir de 11 ans Gratuit

L’enfant doit être accompagné d’un adulte (inscription obligatoire).

.

66200 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

A show by the Encima company that tackles feminism by deconstructing stereotypes and gender violence, inspired by La meva primera guia feminista.

Ages 11 and up Free

Children must be accompanied by an adult (registration required).

