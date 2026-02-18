SPECTACLE LES PETITES SCÈNES LA GUIA FEMINISTA Elne
SPECTACLE LES PETITES SCÈNES LA GUIA FEMINISTA Elne mercredi 22 avril 2026.
SPECTACLE LES PETITES SCÈNES LA GUIA FEMINISTA
3 Rue du Docteur Charles Bolte Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Spectacle de la compagnie Encima qui aborde le féminisme en déconstruisant stéréotypes et violences de genre, inspiré de La meva primera guia feminista.
A partir de 11 ans Gratuit
L’enfant doit être accompagné d’un adulte (inscription obligatoire).
.
3 Rue du Docteur Charles Bolte Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A show by the Encima company that tackles feminism by deconstructing stereotypes and gender violence, inspired by La meva primera guia feminista.
Ages 11 and up Free
Children must be accompanied by an adult (registration required).
L’événement SPECTACLE LES PETITES SCÈNES LA GUIA FEMINISTA Elne a été mis à jour le 2026-02-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE