Spectacle: Les petits bonheur École Jean Zay 1 Saint-Georges-de-Didonne

École Jean Zay 1 11 avenues des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-10-10 20:00:00

Les Petits Bonheurs Théâtre, danse, lectures et musique s’unissent pour offrir un moment savoureux et plein d’émotions, à déguster sans modération pour les yeux, les oreilles et les papilles !

École Jean Zay 1 11 avenues des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

English :

Les Petits Bonheurs: Theatre, dance, readings and music come together to offer a tasty, emotionally-charged experience for the eyes, ears and taste buds!

German :

Les Petits Bonheurs: Theater, Tanz, Lesungen und Musik vereinen sich zu einem köstlichen Moment voller Emotionen, der Augen, Ohren und Gaumen verwöhnt!

Italiano :

Les Petits Bonheurs: teatro, danza, letture e musica si uniscono per offrire un’esperienza gustosa e ricca di emozioni per gli occhi, le orecchie e le papille gustative!

Espanol :

Les Petits Bonheurs: teatro, danza, lecturas y música se unen para ofrecer una experiencia sabrosa y cargada de emociones para los ojos, los oídos y las papilas gustativas

