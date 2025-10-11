Spectacle “Les petits canards” Beaufort-sur-Gervanne
Spectacle “Les petits canards” Beaufort-sur-Gervanne samedi 11 octobre 2025.
Spectacle “Les petits canards”
Salle d’animation communale Beaufort-sur-Gervanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 18:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Construit à partir des véritables journaux télévisés France 2, France 3 régions et Arte diffusés quelques jours avant la représentation, ce spectacle est un journal théâtre explosif.
.
Salle d’animation communale Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque.gervanne@gmail.com
English :
Constructed from real France 2, France 3 régions and Arte television newscasts broadcast a few days before the show, this show is an explosive theater diary.
German :
Diese Aufführung wurde aus echten Nachrichtensendungen von France 2, France 3 régions und Arte zusammengestellt, die einige Tage vor der Aufführung ausgestrahlt wurden, und ist ein explosives Zeitungstheater.
Italiano :
Basato su veri telegiornali di France 2, France 3 régions e Arte trasmessi qualche giorno prima della rappresentazione, questo spettacolo è un diario teatrale esplosivo.
Espanol :
Basado en telediarios reales de France 2, France 3 régions y Arte emitidos unos días antes de la representación, este espectáculo es un diario teatral explosivo.
L’événement Spectacle “Les petits canards” Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme