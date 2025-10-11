Spectacle “Les petits canards” Beaufort-sur-Gervanne

Salle d’animation communale Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Construit à partir des véritables journaux télévisés France 2, France 3 régions et Arte diffusés quelques jours avant la représentation, ce spectacle est un journal théâtre explosif.

Salle d’animation communale Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque.gervanne@gmail.com

English :

Constructed from real France 2, France 3 régions and Arte television newscasts broadcast a few days before the show, this show is an explosive theater diary.

German :

Diese Aufführung wurde aus echten Nachrichtensendungen von France 2, France 3 régions und Arte zusammengestellt, die einige Tage vor der Aufführung ausgestrahlt wurden, und ist ein explosives Zeitungstheater.

Italiano :

Basato su veri telegiornali di France 2, France 3 régions e Arte trasmessi qualche giorno prima della rappresentazione, questo spettacolo è un diario teatrale esplosivo.

Espanol :

Basado en telediarios reales de France 2, France 3 régions y Arte emitidos unos días antes de la representación, este espectáculo es un diario teatral explosivo.

